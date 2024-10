Benefits of eating raw banana : इन 5 बीमारियों में कच्चा केला खाना हो सकता है फायदेमंद, कही आप भी तो नहीं है उनमें शामिल

क्या कच्चा केला खाने फायदे : What are the benefits of eating raw banana? डाइजेस्ट में फायदेमंद हरे केले (Benefits of eating raw banana) आंतों की सामान्य गतिविधि को पुनर्स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। इनमें फेनोलिक यौगिकों की प्रचुरता होती है, जो कैंसर, सूजन और हृदय संबंधी समस्याओं में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, इनमें प्रीबायोटिक गुण भी होते हैं, जो एक स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए आवश्यक हैं।

हार्ट के ​लिए फायदेमंद हरे केले हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं। ये पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनमें प्रतिरोधी स्टार्च की प्रचुरता होती है, जो आपके शरीर में शुगर स्तर को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है। पोटेशियम की उच्च मात्रा के कारण, ये मांसपेशियों के संकुचन और रक्तचाप के नियंत्रण में भी मदद करते हैं।

वेट लॉस में फायदेमंद हरे केले (Benefits of eating raw banana) में उच्च प्रतिरोधी स्टार्च और पेक्टिन की उपस्थिति के कारण यह भूख को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। यह आपके आहार से अतिरिक्त कैलोरी को कम करने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहायता मिल सकती है।

बीपी में फायदेमंद कच्चे केले में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। कच्चे केले में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाने के कारण यह हमारी बीपी की समस्या के लिए सही माना जाता है। कच्चे केले के सेवन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक के खतरे को कम करके हार्ट हेल्थ को सही रखता है।