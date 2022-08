Health Tips: सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करने से दूर होती है कई समस्याएं, तनाव को कम करने में करता है मदद

Health Tips: सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अधिक थकान होने पर पैरों के तलवों का मालिश करने से सुकून भरी नींद आती है और तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है।

Health Tips: आजकल की व्यस्त और भागदौड़ की जिंदगी में लगातार काम करने की वजह से अधिक थकान होने लगती है। जिसका सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ मिलते हैं। क्योंकि अधिक थकान होने पर सरसों के तेल से पैरों के तलवों की मालिश करने से थकान दूर होती है और सुकून भरी नींद आती है। साथ ही सरसों के तेल से पैरों की मालिश करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती है। इसके अलावा तलवों की मालिश करने से शारीरिक और मानसिक आराम मिलता है। तो आइए जानते हैं सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करने के बारे में

Benefits of massage with mustard oil on feet soles