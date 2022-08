Dry Ginger and Honey Benefits: शहद में सोंठ मिलाकर खाने से सेहत को मिलते हैं ये अद्भुत फायदे, खांसी-जुकाम की समस्याओं के लिए है रामबाण

Dry Ginger and Honey Benefits: शहद में सोंठ मिलाकर सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। शहद और सोंठ कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है। शहद में सोंठ मिलाकर खाने से खांसी-जुकाम की समस्याएं दूर होती है।

Dry Ginger and Honey Benefits: शहद में सोंठ मिलाकर सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। शहद और सोंठ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसलिए आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल औषधि रूप में किया जाता है। शहद और सोंठ कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। खांसी-जुकाम से राहत पाने के लिए शहद में सोंठ मिलाकर खाना फायदेमंद होता है। साथ ही इसका सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। तो आइए जानते हैं शहद में सोंठ मिलाकर सेवन करने से सेहत को मिलने वाले फायदे के बारे में

Health benefits of eating dry ginger with honey for cough and cold