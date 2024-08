Blood Sugar Testing : सही अंगुली से ब्लड शुगर टेस्ट: जानिए कौन सी अंगुली है सबसे प्रभावी

खून लेने के लिए कौन सी अंगुली सबसे उचित है? Which finger is most appropriate for taking blood? ब्लड शुगर टेस्ट (Blood Sugar Test) के लिए आमतौर पर तीन अंगुलियों—थंब (अंगूठा), इंडेक्स फिंगर (तर्जनी अंगुली), और मिडल फिंगर (बीच की अंगुली)—को देखा जाता है। लेकिन इन में से एक अंगुली सबसे बेहतर परिणाम देती है। आइए जानें:

थंब (अंगूठा) : थंब से खून लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें सामान्यतः अधिक स्नेहक ग्रंथियां होती हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं।



इंडेक्स फिंगर (तर्जनी अंगुली) : यह अंगुली भी कभी-कभी सटीक परिणाम नहीं देती। इसकी त्वचा थोड़ी मोटी होती है, और खून निकालने में कठिनाई हो सकती है।



मिडल फिंगर (बीच की अंगुली): विशेषज्ञों के अनुसार, मिडल फिंगर सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें खून निकालना आसान होता है और यह अधिक सटीक परिणाम प्रदान करता है। Blood Sugar Testing : ब्लड शुगर टेस्ट की सही विधि The right way to test blood sugar

सही अंगुली से खून निकालने के अलावा, ब्लड शुगर टेस्ट (Blood Sugar Test) करने की विधि भी सही होनी चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं: