अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता लंबे समय तक कोविड के असर से जूझ रहे लोगों की नींद की समस्या को दूर करने के लिए एक खास शोध कर रहे हैं। कई शोधों से पता चला है कि कोविड के बाद कई लोगों को नींद नहीं आती या उनकी नींद पूरी नहीं होती। इसकी वजह चिंता और घबराहट मानी जा रही है।

Can't Sleep After Covid? Study Aims to Find a Cure