Health Tips: थकान, चक्कर आना, कमजोरी होने के पीछे हो सकते हैं ये 5 बड़े कारण, न करें इन्हें अनदेखा

Health Tips: थकान और कमजोरी का बने रहना बहुत ही ज्यादा आम बात है, लेकिन कई बार इन्हें नजरअंदाज या अनदेखा कई गंभीर बीमारी का संकेत दे सकते हैं, इसलिए जानते हैं क्या हो सकते हैं इसका कारण।

Updated: May 01, 2022 10:15:37 am

Health Tips: गर्मियों का मौसम आ गया है ऐसे में शरीर में थकान, कमजोरी और चक्कर आने के जैसी कई गंभीर समस्या बनी रहती है। इसके होने के पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं जैसे कि शरीर में पानी कि कमी हो जाने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाना आदि। यदि इन समस्याओं को व्यक्ति अनदेखा या इग्नोर करता है तो ये सारी चीजें शरीर में दिक्कत बढ़ाने का काम करती हैं। इनके वजह से मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव की समस्या भी बढ़ सकती है।





causes of feeling fatigue and dizziness