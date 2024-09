Dengue : डेंगू की मार से परेशान लोगों की गिरने लगी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए करें इन चीजों का सेवन

कर्नाटक के अलावा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अन्य कई राज्यों से भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि की सूचना मिल रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी नागरिकों को मच्छरों से बचाव के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह दी है।

डेंगू में क्यों कम हो जाता है प्लेटलेट्स Why do platelets decrease in dengue डेंगू (Dengue) वायरस सीधे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जहाँ प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, जिससे उनके उत्पादन में कमी आती है। इसके अलावा, यह वायरस रक्त में प्लेटलेट्स के नाश को भी बढ़ा सकता है। डेंगू संक्रमण के कारण उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी प्लेटलेट्स के स्तर में गिरावट का कारण बन सकती है।

डेंगू में कैसे बढ़ाएं प्लेटलेट्स how to increase platelets in dengue प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर 1.5 से 4.5 लाख के बीच रहता है। यदि हमारी प्लेटलेट्स इससे कम होती है तब हमें इसे बढ़ाने कि आवश्यकता होती है। इसे बढ़ाने के लिए हम फोलेट या विटामिन बी9 से भरपूर चीजों करना चाहिए।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, वयस्कों को प्रतिदिन न्यूनतम 400 माइक्रोग्राम फोलेट की आवश्यकता होती है। इसे रेड मीट, पालक, स्प्राउट्स, हरी पत्तेदार सब्जियों और नट्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने में उपयोगी चीजें Useful things to increase platelets in dengue विटामिन सी से भरपूर आहार इस रोग में मरीजों को अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। विटामिन सी आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है। संतरा, आंवला, नींबू और शिमला मिर्च जैसे फलों और सब्जियों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। डेंगू के समय और सामान्य दिनों में भी इनका सेवन करना लाभकारी हो सकता है।

कीवी कीवी एक विदेशी फल है। इस विदेशी फल में पोटैशियम और विटामिन सी की प्रचुरता होती है। ये दोनों पोषक तत्व आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को तेजी से बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए, अधिकांश चिकित्सक डेंगू के रोगियों को कीवी खाने की सलाह देते हैं। यह फल डेंगू के मरीजों को ऊर्जा प्रदान करने में भी सहायक है।

मेथी का पानी Fenugreek-water डेंगू के रोगियों में प्लेटलेट्स की कमी तेजी से हो रही है, ऐसे में उन्हें मेथी के बीजों का पानी देना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए रात में एक चम्मच मेथी को एक गिलास पानी में भिगोकर रखना चाहिए। सुबह इसे छानकर हल्का गर्म करके सेवन करने से लाभ प्राप्त होगा।