Soaked Almonds and Walnuts: भीगे बादाम और अखरोट किसका सेवन है ज्यादा फायदेमंद? जानें सही तरीका

भीगे हुए बादाम के फायदे (Benefits of soaked almonds) Soaked almonds nutrition facts एनर्जी का बेहतर स्रोत: भीगे हुए एनर्जी का बेहतर स्रोत: भीगे हुए बादाम में प्रोटीन, विटामिन E, और फैटी एसिड्स की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। रोजाना रात में बादाम को भिगोकर रखें और सुबह इसके छिलके को छीलकर खाएं।

स्किन और बालों के लिए लाभकारी: बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E होते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेट रखने में और ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं। साथ ही, यह बालों को भी मजबूत और स्वस्थ बनाने में लाभकारी है।

हेल्दी हार्ट: भीगे हुए बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह दिल के रोगों के खतरे को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखता है। दिल के मरीजों के लिए इसे रोजाना अपने आहार में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

भीगे हुए अखरोट के फायदे (Benefits of soaked walnuts) Walnut health benefits हेल्दी हार्ट: भीगे हुए अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को सही बनाए रखने में सहायक होते हैं। रोजाना इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है।

मांसपेशियों को मजबूत बनाए: अखरोट में प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। हॉर्मोनल बैलेंस: अखरोट का सेवन हॉर्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में भी मदद करता है, खासकर महिलाओं में यह हार्मोनल असंतुलन को कम करने में सहायक हो सकता है।

भीगे हुए बादाम और अखरोट का सही सेवन (Correct consumption of soaked almonds and walnuts) रात को 6-7 बादाम पानी में भिगोकर रखें और सुबह इन्हें छीलकर खाएं। वहीं, अखरोट को रातभर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसका सेवन करें।