Benefits of Jackfruit : कटहल खाने का शौक़? जानें इसके चौंकाने वाले फायदे और नुकसान

कटहल के फायदे और नुकसान : Benefits of Jackfruit एलर्जी Allergies जिन लोगों को त्वचा संबंधी परेशानी है उनको कटहल (Jackfruit) का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से उल्टी जैसी समस्या , जी मिचलाना आदि बीमारियां हो सकती हैं।

मधुमेह Diabetes जिन लोगों को शुगर की समस्या है उनको कटहल (Jackfruit) का सेवन नहीें करना चाहिए। कटहल में नेचुरल शुगर पाया जाता है जो रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है। पाचन शक्ति Digestive power जिन लोगों को पेट संबंधी समस्या रहती है उनको कटहल (Kathal) को सेवन नहीं करना चाहिए यह आपकी पाचन समस्या को बढ़ा सकता है जिससे आपको पेट दर्द , दस्त आदि समस्या रह सकती है।

गर्भवती महिलाएं Pregnant women यदि गर्भवती महिलाएं कटहल (Kathal) का सेवन करती है तो उनको डाॅक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसमें मौजूद कुछ तत्व गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते है।

कटहल का जितना नुकसान है उससे कही ज्यादा इसके फायदे भी हैं Jackfruit has more benefits than disadvantages कटहल (Kathal) में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाये जाते हैं जिससे स्वास्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पडता है। कटहल के सेवन से कब्ज कि समस्या में निजात पाया जा सकता है। कटहल (Jackfruit) पाइल्स की समस्या में भी फायदेमंद साबित होता है। कटहल (Kathal) आंखों की समस्या को भी दूर करता है। कटहल में विटामिन ए पाया जाता है जो जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसमें ल्यूटिन जेक्सैन्धिन होता है जो आंखों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है।



अस्थ्मा के मरीजों के लिए कटहल का सेवन करना फायदेमंद साबित होता है। कटहल की जड़ो को उबालकर इसके अर्क का सेवन करने से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है।