खाओ कम, घूमो मस्त! उपवास का जादू, कम होगा पेट, तेज चलेगा दिमाग

मोटापे की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है! यह खोज बताती है कि थोड़े-थोड़े समय के लिए उपवास करने (इंटरमिटेंट फास्टिंग) से दिमाग और पेट दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है।

Eat less, think more: Fasting makes your brain smarter