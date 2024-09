Human Bird Flu Virus : अब इस वायरस ने दुनिया में बढ़ाया अपना खौफ, यूएस में मिला नए तरीके का पहला ह्यूमन बर्ड फ्लू का केस

अमेरिका में ह्यूमन बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे स्वीकृति दी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने बर्ड फ्लू का संक्रमण हो जाने की सूचना दी है। हालांकि, उस मरीज को किसी जानवर से संपर्क होने की कोई जानकारी नहीं मिली। संदिग्ध मामले के संबंध में केंद्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने जानकारी दी कि यूएस के मिसौरी राज्य में इस मरीज को चिकित्सा उपाय अपनाए गए और वह अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

अमेरिका में इस साल बर्ड फ्लू का यह 14वां मानव केस This is the 14th human case of bird flu in the US this year सीडीसी के अनुसार, इस साल अमेरिका में बर्ड फ्लू (Bird flu) का 14वां मानव मामला है, लेकिन यह पहला मामला है जिसमें संक्रमित पशुओं के संपर्क का संबंध नहीं है।

एजेंसी ने बताया कि यह नए मामले लोगों के लिए खतरा नहीं है अगर वे मौजूदा आंकड़ों पर ध्यान दें। बर्ड फ्लू एक वायरल बीमारी है जिससे अधिकांश पक्षियों और जानवरों को संक्रमित होने की संभावना होती है।

इस बीमारी का मानवों में संक्रमण बहुत ही अत्यधिक विद्यमान है। एच5 बर्ड फ्लू के लिए सकारात्मक परीक्षण tests positive for H5 bird flu एक आदमी ने मिसौरी राज्य के कृषि विभाग को शुक्रवार को बताया कि बिना किसी पशु संपर्क के एक पक्षी को एच5 बर्ड फ्लू के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है।

अमेरिका में इस बीमारी के व्यक्ति को जानवरों से संपर्क में आने का संदर्भ पहली बार हो रहा है। इसके साथ ही, किसी को बर्ड फ्लू के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसका कारण इन्फ्लूएंजा था या यह एक अकस्मिक घटना थी।