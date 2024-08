इनके लिए Flaxseeds खाना का हो सकता है नुकसानदायक, रहे सावधान

इनको अलसी के बीज खाने में बरतनी चहिए सावधानी They should be careful while eating flaxseeds गर्भवती महिलाएं अलसी के बीज एस्‍ट्रोजन की तरह काम करते हैं। यदि गर्भवती म​हिलाएं गर्भावस्था के दौरान अलसी के बीज (flaxseeds) का सेवन करती है तो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अलसी के बीज से महिलाओं में हार्मोनल दिक्‍कतें हो सकती हैं जैसे पॉलिसिस्‍टिक ओवरी सिंड्रोम, यूटरिन फायब्रॉयड्स, यूटरिन कैंसर और ओवरी कैंसर से जूझ रही हैं उन्‍हें अलसी को अपनी डाइट में शामिल करते वक्‍त सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अलसी के बीज का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

स्तनपान कराने वाली महिलाएं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अलसी के बीज के सेवन से बचना चाहिए। अलसी के बीज (Flaxseeds) में लिग्नांस नामक यौगिक पाया जाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा को बढ़ा सकता है। यह हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है और शिशु के विकास पर भी असर डाल सकता है। इसलिए, इस दौरान अलसी के बीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।

हाइपोथायरॉइडिज्म से ग्रस्त लोग अलसी के बीज में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नामक यौगिक होता है, जो शरीर में साइनाइड का निर्माण कर सकता है। इसलिए जो लोग हाइपोथायरॉइडिज्म से पीड़ित हैं, उन्हें अलसी के बीज का सेवन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इससे थायरॉइड ग्रंथि के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है और थायरॉइड हार्मोन के उत्पादन में कमी आ सकती है।

पाचन तंत्र की समस्याओं से ग्रस्त लोग अलसी के बीज (Flaxseeds) में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। लेकिन, जो लोग पहले से ही कब्ज, पेट फूलना, या इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी पाचन समस्याओं से ग्रस्त हैं, उन्हें अलसी के बीज का सेवन करने से समस्या बढ़ सकती है। फाइबर की अधिक मात्रा पाचन तंत्र में जलन पैदा कर सकती है और पेट में असुविधा का कारण बन सकती है।

आंतों में ब्‍लॉकेज विशेषज्ञों की मानें तो पर्याप्‍त मात्रा में तरल पदार्थ लिए बिना जरूरत से ज्‍यादा अलसी खाने से आंतों में ब्‍लॉकेज आ सकता है। जिन्‍हें पहले से ही इस तरह की श‍िकायत रही है उन्‍हें अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।