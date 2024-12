सर्दियों में संतरा खाने के शौकिन है तो हो जाए सावधान, जानिए कब नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Oranges can be harmful: यदि आप संतरे का अत्यधिक सेवन करते हैं, तो यह आपकी पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। अधिक संतरा खाने से यह फाइबर पेट की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।

नई दिल्ली•Dec 22, 2024 / 01:24 pm• Puneet Sharma

Oranges can be harmful: संतरे का सर्दियों में खूब खाया जाता हैं। यह विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत होता है। इसका सेवन सेहत के लिए बेहद लाभदायक होता है। विटामिन सी के साथ इसमें कैलोरी कम होने के कारण यह वजन कम करने में फायदेमंद होता है। लेकिन यह फायदा देता है तो इसका (Oranges can be harmful) सेवन ज्यादा करने से यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इसके सेहत को नुकसान भी है।