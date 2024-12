Room heater for baby health: क्या नवजात बच्चों की सेहत के लिए सही है रूम हीटर, जानिए आप

स्किन इंफेक्शन, नाक-कान में खुजली की समस्या : Skin infection, itching problem in nose and ears यह भी पढ़ें Jaggery in Winter: गुड़ के इस्तेमाल से रखें अपनी स्किन का ख्याल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए किसी कमरे में रातभर हीटर (Room heater for baby health) का उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। ब्लोअर और हीटर से हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा सूखी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप त्वचा में संक्रमण, नाक और कान में खुजली, और नाक से खून आने की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए किसी कमरे में रातभर हीटर (Room heater for baby health) का उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। ब्लोअर और हीटर से हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे त्वचा सूखी हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप त्वचा में संक्रमण, नाक और कान में खुजली, और नाक से खून आने की समस्या हो सकती है।

नवजात बच्चे के कमरे में रूम हीटर को लेकर स्टडी : Study on room heater in a newborn baby’s room नवजात शिशुओं के कमरे में रूम हीटर (Room heater for baby health) के उपयोग पर pubmed.ncbi.nlm.nih.gov में प्रकाशित एक अध्ययन में जानकारी दी गई है। इस अध्ययन के अनुसार, जिन शिशुओं के कमरे में हीटर का उपयोग किया गया, उनमें से 88% में खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं पाई गईं। इसलिए, बच्चों के कमरे में रूम हीटर का उपयोग सीमित समय के लिए करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

नवजात बच्चों के रूम में ऐसे लगाएं रूम हीटर : Room heater for baby health डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे पैरेंट्स, जो घर में जन्मे बच्चे के कमरे को गर्म करने के लिए हीटर (Room heater for baby health) चला रहे हैं, उन्हें बीच-बीच में इसे बंद करते रहना चाहिए. हीटर या ब्लोअर को हमेशा बच्चे से दूर रखना चाहिए. जब कमरा गर्म हो जाए तो इसे बंद कर देना चाहिए. इससे ठंड भी नहीं लगेगी, मां और बच्चा भी सुरक्षित रहेंगे.