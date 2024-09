तेजी से फैल रहा है H3N2 संक्रमण, सर्दी खांसी वाले मरीज हो जाए सावधान

सरकार के मौसमी इंफलुएंजा ट्रैकर मानसून के बीच एच3एन2 संक्रमण का अलर्ट जारी कर दिया है। यह इंफलुएंजा एच1एन1 का उप-प्रकार है जो अभी देश के बड़े हिस्सों में फैला हुआ है। इसके कारण, मौसमी इंफलुएंजा के कारण सामान्य ठंड और खांसी अब सामान्य नहीं है। संक्रमित लोगों की अस्पताल में भर्ती की जा रही है। साथ ही, महिलाओं के तेजी से चपेट में लेने के लिए उनके परिवार के सदस्यों को भी प्रभावित कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, एच3एन2 वायरस देश के अधिकांश क्षेत्रों में चार सप्ताहों से तेजी से फैल रहा है। पिछले सप्ताह में इसकी पुष्टि करने के लिए लगभग 42% नमूनों का परीक्षण किया गया था।

एच3एन2 होने का कारण इन्फ्लूएंजा वायरस H3N2 influenza virus causes आईसीएमआर ने सुझाव दिया कि अस्पताल में भर्ती हुए गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमित रोगियों में से 50% में एच3एन2 पाया गया। यह मौसमी इन्फ्लुएंजा का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा का दो बार पीक देखा गया है। इस साल अगस्त में ही इसका प्रकोप देखा जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा जोखिम पांच वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र की लोगों के लिए है।

कोरोना और एच3एन2 बचाव उपाय एक जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय Corona and H3N2 prevention measures are same Health Ministry स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के बचाव के उपायों को अभी तक अपनाए रहें। सर्दी या खांसी होने पर मास्क पहनें और भीड़भाड़ से दूर रहें। अपनी आंखों और नाक को छूने से बचें। फ्लू के लक्षण होने पर पैरासिटामॉल दवा लें।

एच3एन2 के लिए कढ़ी निगरानी और जांच अनिवार्य है Strict surveillance and testing for H3N2 is essential विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जारी चेतावनी में बताया है कि जिन क्षेत्रों में घनी आबादी है, वहां एच3एन2 संक्रमण के प्रसार की रफ्तार बढ़ी हुई है। डब्ल्यूएचओ ने इसके फैलाव को रोकने के लिए निगरानी में वृद्धि और समय पर जांच को महत्वपूर्ण बताया है।

आईसीएमआर ने बताया कि एच3एन2 संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छिंकने की श्वसन बूंदों से फैलता है। उन्होंने ने बताया कि इसके लक्षण मौसमी फ्लू के समान हैं और इसमें बुखार, गले में खराश, खांसी, थकान और शरीर में दर्द शामिल हैं। मौजूदा प्रकोप में इस संक्रमण से पीड़ित लगभग 10 फीसदी रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है।