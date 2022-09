Clove Milk Benefits: दूध में लौंग मिलाकर पीने से सेहत को मिलते हैं गजब के फायदे, ब्लड प्रेशर करता है कंट्रोल

Clove Milk Benefits: दूध में लौंग मिलाकर सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूध और लौंग कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है। दूध और लौंग का एक साथ सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

Clove Milk Benefits: दूध और लौंग का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। दूध और लौंग कई सारे पोषक तत्वों के गुणों से भरपूर होता है। लेकिन जब दूध में लौंग मिलाकर सेवन करते है तो लाभ दोगुने बढ़ जाते हैं। लौंग में प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वहीं दूध में विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस के भरपूर गुण पाए जाते है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। दूध और लौंग का एक साथ सेवन करने से बॉडी को एनर्जी मिलती है। साथ ही इनका एक साथ सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं दूध में लौंग मिलाकर सेवन करने से सेहत को मिलने वाले फायदे के बारे में

Health benefits of drinking milk with clove to control blood pressure