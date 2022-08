Health Tips: जमीन पर बैठकर भोजन करने के है कई अद्भुत फायदे, दिल के मरीजों के लिए होता है फायदेमंद

Health Tips: जमीन पर बैठकर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इस मुद्रा में बैठकर भोजन करने से कई बीमारियां दूर होती है। साथ ही पाचन क्रिया और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं।

Health Tips: जमीन पर बैठकर भोजन करना हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग कुर्सियों और सोफे पर बैठकर भोजन करना पसंद करते है। इसके अलावा आज के समय में लोगों को जमीन पर बैठकर भोजन करने से शर्मिंदगी महसूस होती है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते है। जमीन पर हम जिस तरह से एक पैर को दूसरे पर रखकर बैठते हैं, इससे शरीर से कई बीमारियां दूर रहती है। साथ ही इस मुद्रा में बैठकर भोजन करने से पाचन क्रिया दुरूरत रहती है और मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं। इसलिए जमीन पर बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते है जमीन पर बैठकर भोजन करने से सेहत को मिलने वाले लाभ के बारे में

Health benefits of eating food while sitting on the floor