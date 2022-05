Heat Stroke: हीट स्ट्रोक के कारण दिमाग पर हो सकते हैं ये प्रभाव, ऐसे लक्षण दिखाई देने पर बरतें सावधानी

Health Tips: हीट स्ट्रोक के कारण अक्सर शरीर में कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका असर बॉडी के ऊपर भी पड़ता है, यदि नहीं पता तो आपको भी जानना चाहिए कि हीट स्ट्रोक का शरीर के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

Health Tips: गर्मी का मौसम तेजी से पैर पसार रहा है, ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने कि बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है। बढ़ते तापमान में अक्सर हीट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ा हुआ होता है, इसका असर बॉडी के साथ-साथ मानसिक सेहत के उपर भी पड़ता है, इसलिए खुद का बचाव करने कि बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है। यदि हीट स्ट्रोक से खुद का बचाव करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

heat stroke effect on brain and other body parts tips to prevent it