क्या गर्म चाय और कॉफी बन सकती है कैंसर का कारण, जानिए आप

क्यों है गर्म चाय या कॉफी से खतरा : Why is there danger from hot tea or coffee? यदि आप ज्यादा तापमान की चीजें खाते हैं तो यह खाने की नली को थर्मल डैमेज पहुंचा सकती है। होने वाला यह नुकसान आपके पेट और आंतो तक जा सकता है। क्लवलैंड क्लिनिक हेल्थ एसेंशियल स्टडी कहती का मानना है कि ऐसी ड्रिंक्स से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट खराब होने का खतरा रहता है जिससे यह समस्या धीरे धीरे टिश्यू में कैंसर बना सकती है।

डॉक्टर की क्या है राय : What is the doctor’s opinion? पुणे में स्थित रूबी हॉल क्लिनिक की कंसल्टेंट ऑन्कोसर्जन डॉ जैसमिन अग्रवाल का कहना हैं कि कैंसर के खतरे के पीछे ड्रिंक नहीं बल्कि उसका तापमान असली वजह है। सामान्य गर्मचाय.कॉफी पीने से कैंसर का खतरा नहीं होता। साथ ही उकना कहना है कि इस टॉपिक पर अभी कम शोध हुए हैं।