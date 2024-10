Smoking करके कैसे बढ़ा सकते हैं आप उम्र, इस स्टडी में हुआ खुलासा

लांसेट की स्टडी कहती है कि यदि आप सिगरेट पीने में थोडा बदलाव करते हैं तो आप अपनी उम्र को एक साल तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि क्या कहती है लांसेट की यह स्टडी

क्या है लांसेट स्टडी What is Lancet study? इस अध्ययन में, जो द लांसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुआ है, यह पाया गया है कि 2050 तक वैश्विक धूम्रपान (Smoking) दर को कम करने से पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु में वृद्धि हो सकती है। अध्ययन के अनुसार, यदि धूम्रपान में पांच प्रतिशत की कमी की जाए, तो पुरुषों की औसत आयु में एक वर्ष और महिलाओं की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इस आदत को कम करना आवश्यक है, ताकि उनकी आयु में सुधार हो सके।

2095 तक 185 देश तंबाकू मुक्त 185 countries to be tobacco-free by 2095 एक अध्ययन में यह सामने आया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से वर्ष 2095 तक 185 देशों में फेफड़ों के कैंसर के कारण होने वाली 1.2 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ लेखक, स्टीन एमिल वोल्सेट ने कहा, हमें वैश्विक स्तर पर धूम्रपान को कम करने और अंततः इसे समाप्त करने के प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमारे निष्कर्ष इस बात को स्पष्ट करते हैं कि धूम्रपान को समाप्त करके लाखों समय से पहले होने वाली मौतों को टाला जा सकता है।