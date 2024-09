Covid-19 Nasal Vaccine : सुई की जगह अब नाक से दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीन, आईआईएल ने की घोषणा

कोरोना के दौर में वैक्सीन की चर्चा हो रही है। लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चला गया है। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने में डर लगता है। एक ऐसी वैक्सीन भी आई है जिसमें सुई नहीं है। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने आस्ट्रेलिया की ग्रिफ़िथ युनिवर्सिटी के साथ मिलकर SARS-CoV-2 के खिलाफ इंट्रा-नेज़ल बूस्टर (Covid-19 Nasal Vaccine ) वैक्सीन तैयार की है। 4 अगस्त 2024 को विज्ञान जर्नल प्रकाशित ‘नेचर कम्युनिकेशन ’ में इसकी चर्चा की गई है।

WHO ने वैक्सीन और बूस्टर को अभी जारी रखने कि कही बात WHO said to continue the vaccine and booster for now अनुसंधान के अनुसार, अभी तक कोविड-19 के खतरे का समापन नहीं हुआ है। विश्व भर में इस वायरस से रोज़ 242 लोगों की मौत हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने टीके और बूस्टर का प्रयोग जारी रखने की मांग की है। विभिन्न प्रकार के टीकों में यह जीवंत टीका शक्तिशाली एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रेरित करता है।

नेज़ल बूस्टर वैक्सीन का पशुओं पर सफल परीक्षण Nasal booster vaccine successfully tested on animals SARS-CoV-2 के खिलाफ सुई मुक्त इंट्रा-नेज़ल बूस्टर वैक्सीन ने अपने पशु अध्ययनों में स्थिरता और सुरक्षा दिखाई. इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के निदेशक डॉ. के आनंद कुमार ने कहा, (Covid-19 Nasal Vaccine) इस उपलब्धि से कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह वैक्सीन की विकास न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार के लिए हमारा समर्पण दिखाता है, बल्कि नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में आईआईएल की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

उन्होंने कहा कि हमारा अग्रणी इंट्रा-नेसल टीका संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने व्यापक (Covid-19 Nasal Vaccine) टीकाकरण की सुविधा देकर एक आक्रमण रोकने के उद्देश्य को बढ़ाने की योजना बताई। उनका लक्ष्य है कि हमारी टीकाकरण दरें बढ़े और गर्व एक समृद्ध टीम पर है।