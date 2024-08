दिमाग को हेल्दी और तेज बनाने के लिए अपनाएं इन हॉबीज को

हमारा दिमाग हमेशा मन की करता है और हम हमेशा उसे करके अच्छा महसूस करते है। ऐसा करने से हमारा दिमाग फील गुड हॉर्मोन को बूस्ट करते हैं, जिससे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिट रहते हैं। अगर वर्कआउट या किसी तरह का खेल आपकी हॉबी है, तो आप हर तरह से फिट रहेंगे। वहीं, कुछ हॉबीज ऐसी होती हैं, जो IQ लेवल बढ़ाती हैं और दिमाग तेज करती हैंं।

Brain Activities : यह हॉबीज करके IQ को करे तेज : Sharpen IQ by doing these hobbies डॉसिग – डांस अकसर लोग मनोरंजन के लिए ​करते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता होता ​कि डांस के माध्यम से IQ को तेज किया जा सकता है। डांसिंग डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने में मदद करती है और IQ लेवल बढ़ाने में सहायक होती है।

नई भाषा का सीखना – लोग नई भाषा सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए सीखते हैं। लेकिन यह भी हमारी ब्रेन एक्टिविटीज का एक पार्ट है। इसके अलावा सुडोकू, क्रॉसवर्ड, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, प्लानिंग और एक्जिक्यूशन जैसी एक्टिविटीज भी IQ तेज़ करती हैं।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना – तबला, हारमोनियम, बांसुरी, पियानो, ढोलक, गिटार या किसी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की विधा को सीखने से दिमाग में क्रिएटिविटी बढ़ती है। मेमोरी, मोटर और एनालिटिकल स्किल में सुधार होता है, जिससे IQ लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। ये दिमाग के दोनों तरफ के हिस्सों का इस्तेमाल करता है जिससे ब्रेन का एक हिस्सा कॉर्पस कैलोसम बहुत सक्रिय रहता है और IQ बढ़ाने में मदद करता है। – तबला, हारमोनियम, बांसुरी, पियानो, ढोलक, गिटार या किसी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की विधा को सीखने से दिमाग में क्रिएटिविटी बढ़ती है। मेमोरी, मोटर और एनालिटिकल स्किल में सुधार होता है, जिससे IQ लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। ये दिमाग के दोनों तरफ के हिस्सों का इस्तेमाल करता है जिससे ब्रेन का एक हिस्सा कॉर्पस कैलोसम बहुत सक्रिय रहता है और IQ बढ़ाने में मदद करता है।

चेस खेलना – चेस खेल कर हम हमारे दिमाग को स्थिर कर सकते हैं। यह गेम हमारी स्ट्रेटजी बनाने पर जोर डालता है। इस जटिल गेम को हॉबी बनाने से IQ लेवल तेजी से बढ़ता है।

स्पोर्ट – स्पोर्ट हमारी शारीरिक व मानसिक स्थिति दोनों के लिए सही होता है। ये हमारी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एनालिटिकल स्किल बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है और फोकस बढ़ाता है, जिससे IQ लेवल बढ़ने में मदद मिलती है।