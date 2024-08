Social Media Addiction : सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से आप हो सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार

क्या है पाॅपकाॅर्न ब्रेन सिंड्रोम What is Popcorn Brain Syndrome? पाॅपकाॅर्न ब्रेन सिंड्रोम (Popcorn Brain Syndrome) एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान एक विषय पर सोचते – सोचते दूसरे और फिर तीसरे स्थान पर भटक जाता है। जब एक ही समय में कई चीजे चलती रहती है और दिमाग सोचता है कौनसा काम करें उसे पाॅपकाॅर्न सिंड्रोम (Popcorn Brain Syndrome) कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान का दिमाग कभी भी स्थिर नहीं रहता है। व्यक्ति के विचार बदलते रहते है और उसका ध्यान डगमगामा रहता है।

Social Media Addiction : क्या है पॉपकॉर्न ब्रेन बढ़ने का कारण What is the reason behind the increase in popcorn brain? एक रिसर्च में बताया गया है कि जब व्यक्ति के रील्स और शाॅट्र्स बनाने के इच्छा ने इस बीमारी को बढा दिया है वह सोशल मीडिया (Social Media) पर आकर जल्दी फेमस होना चाह रहा है और वहां पर आकर नये-नये आइडियाज खोजता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है। जिससे उसे आराम करने का समय नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से उनका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन (Dopamine) वह हार्मोन है जो हमारे अंदर उत्साह जाग्रत करता है।

पाॅपकाॅर्न ब्रेन से हो सकती है यह बीमारी This disease can be caused by popcorn brain ध्यान में कमी – यदि आपको ध्यान में कमी महसूस हो रही है तो समझ जाना चाहिए की आप इसके शिकार हो गए हो । इसमें आप एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते हो आपको पढ़ाई या काम में दिक्कत आती है।

नींद में कमी – नींद में कमी भी आपको इसका शिकार बना सकती है इसमें आनका दिमाग ख्यालों के बंवडर में चला जाता है और हमारी नींद पूरी नहीं होती है। तनाव और चिंता का बढना- इस स्थिति में आप ज्यादा तनाव की स्थ्तिि में रहने लगते हो

याददाश्त का कमजोर होना – इसमें आपकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है आप चीजों को भूलने लगते हो। पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम से बचने के उपाय Ways to avoid popcorn brain syndrome सोशल मीडिया (Social Media Addiction) का सीमित मात्रा में उपयोग – यदि दिमाग को एक जगह स्थिर रखना है तो हमें सोशल मीडिया से दूरी बनानी होगी इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में करना होगा।

व्यायाम पर ध्यान देना – आज की भाग दोड भरी जिंदगी में लोंगों के पास व्यायाम का समय नहीं बचा है लेकिन उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और रोजाना 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए