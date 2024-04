Bird Flu इंसानों के लिए खतरा बन रहा है?

Is bird flu becoming a threat to humans? : पिछले कुछ समय में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच5एन1) वायरस पक्षी पालन फार्मों में फैलता रहा है। यह वायरस जंगली पक्षियों के जरिए इन फार्मों तक पहुंचता है।

जयपुर•Apr 30, 2024 / 11:07 am• Manoj Kumar

Is bird flu becoming a threat to humans?

Is bird flu becoming a threat to humans? : पिछले कुछ समय में बर्ड फ्लू (Bird flu) या एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच5एन1) वायरस पक्षी पालन फार्मों में फैलता रहा है। यह वायरस जंगली पक्षियों के जरिए इन फार्मों तक पहुंचता है।

हालांकि अभी तक इंसानों में बर्ड फ्लू (Bird flu) के सीधे फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन चिंता की बात ये है कि ये वायरस हाल ही में स्तनधारियों में भी फैल चुका है। पाश्चराइज्ड दूध के सैंपलों में भी बर्ड फ्लू के अंश मिले Bird flu also found in pasteurized milk samples 2023 में इस वायरस ने रिकॉर्ड संख्या में पक्षियों को मारा और साथ ही ऊदबिलाव, समुद्री शेर, लोमड़ी, डॉल्फिन और सील जैसे जानवरों को भी संक्रमित किया। इसके अलावा अमेरिका में कई गाय के फार्म भी इससे प्रभावित हुए। वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को पाश्चराइज्ड दूध के सैंपलों में भी इस वायरस के अंश मिले। चिकित्सकों का कहना है कि ये वायरस अब स्तनधारियों में फैलने के लिए खुद को ढाल चुका है। मगर अभी भी ये इंसानों में सीधे फैलने में सक्षम नहीं है। लेकिन चिंता की बात ये है कि गायों में इस वायरस के फैलने से अब ये इंसानों के ज्यादा संपर्क में आ गया है। गौरतलब है कि गायों से दूध जैसे उत्पाद इंसान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी तक इंसानों में इस वायरस के सीधे फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह देते हैं। पढ़ना जारी रखे

Home / Health / Bird Flu इंसानों के लिए खतरा बन रहा है?