कुछ फल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है जय चुकंदर। चुकंदर सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लोग इसके जूस या पाउडर का भी सेवन करते हैं लेकिन चुकंदर का किसी भी तरह से ज्यादा सेवन आपके किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये स्थिति और भी खराब हो सकती है, अगर आपको पहले किडनी से संबंधित कोई क्रोनिक डिजीज हो सकता है।

Is drinking too much juice of beetroot harmful for the kidney