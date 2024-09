सिफलिस वायरस के कहर में डुबा जापान , अब तक 2500 से ज्यादा केस आए सामने

यह बताया जा रहा है कि यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाली इस बीमारी का लगभग 70 प्रतिशत प्रभाव पुरुषों पर पड़ता है। सिफलिस वायरस 20 से 50 वर्ष के पुरुषों के साथ-साथ 20 से 30 वर्ष की महिलाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा, नवजात शिशुओं सहित बच्चे भी इसके शिकार बन रहे हैं।

सिफलिस वायरस क्या है What is the syphilis virus यह संक्रामक रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस संक्रमण के विभिन्न चरण होते हैं। प्रारंभिक सिफलिस में संक्रमित व्यक्ति के जननांग, मुंह, जीभ या बगल में बिना दर्द के घाव या दाने दिखाई देते हैं।

अधिकतर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद के चरण में त्वचा पर रैशेज, लिम्फ नोड्स में सूजन, बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इसके साथ ही, व्यक्ति के बाल भी गिरने लगते हैं। गंभीर मामलों में, यह दिल, मस्तिष्क और रक्त कोशिकाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सिफलिस किसी भी चरण में नर्वस सिस्टम, आंखों और कानों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।