जानें क्या है इबोला वायरस कैसे करता है ये आपके ऊपर असर

इबोला एक ऐसा वायरस है जो लोगो के स्वास्थ के लिए काफी खतरनाक है। इबोला वायरस के चपेट में आने से लोगो के अंदर काफी कमजोरी आ जाती है। यह के जानलेवा वायरस है।

आज के इस आर्टिकल में हम इबोला वायरस के विषय में आपको जानकारी देंगे इबोला वायरस विसानु का एक खतरनाक रूप है जो आपके हेल्थ पर काफी ख़तरनाक तरीके से असर डालता है। कोरोना वायरस के उलट इबोला वायरस के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है । इबोलो वायरस की चपेट में विश्व में सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना कि कांगों में इबोला प्रकोप संभावित अधिकतम खतरे से भी ज्यादा रहा है।

Know what is Ebola virus and it's effect