आपकी नसों में भी घुस चूका है प्लास्टिक? Heart Attack और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा

Microplastics in blood clots : एक चीनी अध्ययन में पाया गया है कि दिल का दौरा, स्ट्रोक और डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (DVT) के पीछे खून के थक्कों में 80 प्रतिशत तक माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम लंबे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, जो पहले से ही पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माने जाते हैं।

Microplastics in Your Blood? Microplastics Found in Most Blood Clots