Mother’s Day 2024 : मां बनना है गजब का सफर, पर नींद कहाँ है?

लेकिन सिर्फ नवजात ही नहीं, बड़े बच्चों वाली माँओं को भी पूरी नींद नहीं मिल पाती। कभी टॉयलेट जाने की जिद, कभी कहानी सुनाने की फरियाद, तो कभी किशोर बच्चे की देर रात आने की चिंता – ये सब मिलकर माँ की नींद में खलल डालते रहते हैं।

यह नींद की कमी सिर्फ थकावट नहीं लाती, बल्कि यह माँ के मानसिक स्वास्थ्य (Mental health) को भी प्रभावित करती है। पूरी नींद ना मिलने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और उदासी जैसी चीजें हो सकती हैं।

शारीरिक थकावट : नींद पूरी न होने से माँ को शारीरिक रुप से कमज़ोरी महसूस हो सकती है।

नींद पूरी न होने से माँ को शारीरिक रुप से कमज़ोरी महसूस हो सकती है। मनोवैज्ञानिक असर : नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और डिप्रेशन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और डिप्रेशन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। दिमाग़ कमज़ोर होना : नींद पूरी न होने से दिमाग़ ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे चीज़ों को याद रखने में परेशानी हो सकती है।

Effect of lack of sleepMothers with children of all ages have sleep problems