पूरे शरीर में दर्द पैदा करने वाली गंभीर बीमारी का पता लगाएगा ये नया ब्लड टेस्ट

फाइब्रोमायल्जिया (Fibromyalgia) एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण शरीर में लगातार दर्द बना रहता है. इस दर्द के कारण रोज़मर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है. अब शोधकर्ताओं ने एक खून की जांच खोज निकाली है जिससे फाइब्रोमायल्जिया (Fibromyalgia) का पता लगाना आसान हो सकता है. इससे इस बीमारी का इलाज भी जल्दी शुरू किया जा सकेगा.

New blood test may make it easier to detect fibromyalgia