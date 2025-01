क्या माइग्रेन का परमानेंट इलाज है? इन उपायों से मिल सकती है राहत

Permanent cure for migraine : माइग्रेन की समस्या आमतौर पर जेनेटिक मानी जाती है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, एक अच्छी जीवनशैली, सही आहार और कुछ उपायों को अपनाकर इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत•Jan 29, 2025 / 12:18 pm• Manoj Kumar

Home Remedies for Migraine Pain : माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें सिर में तेज दर्द होता है और कुछ मरीजों के लिए यह असहनीय हो सकता है। सिरदर्द के अलावा, मतली, उल्टी और नींद की समस्या जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, माइग्रेन का सटीक कारण (Cause of Migraine) अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन यह मस्तिष्क की असामान्य गतिविधियों के कारण हो सकता है, जिससे नसों के संचार पर असर पड़ता है।