क्या चाय दांतों के लिए नुकसानदायक है, जानिए क्या है चाय से दांतों को होने वाले नुकसान

चाय से दांतो को होने वाले नुकसान : Harmful effects of tea on teeth Side effects of tea on teeth: मुंह से बदबू आना चाय का अधिक सेवन करने से आपके मुँह से unpleasant गंध उत्पन्न हो सकती है। जब आप चाय की अधिकता करते हैं, तो इससे मुँह में बैक्टीरिया की वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा, चाय में उपस्थित कैफीन आपके दांतों के इनेमल को भी नुकसान पहुँचा सकता है।

Side effects of tea on teeth: दांतों का पीला पड़ना जब आप चाय का अत्यधिक सेवन करते हैं, तो इसका प्रभाव सबसे पहले आपके दांतों पर नजर आने लगता है। चाय में टैनिन नामक एक तत्व होता है, जो दांतों के पीले होने का एक प्रमुख कारण है। चाय के अधिक सेवन से दांतों की सतह पर दाग-धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं।

Side effects of tea on teeth: कैल्शियम के एब्ज़ोर्प्शन दिक्कत होना जब आप चाय का सेवन अत्यधिक करने लगते हैं, तो आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों जैसे आयरन और कैल्शियम को अवशोषित करने में कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति के कारण आपके दांत और हड्डियों की मजबूती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।