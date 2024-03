Sadhguru को क्या हुआ था? जानिए क्या है दिमाग में रक्तस्राव (Brain Bleed)

दिमाग में रक्तस्राव क्या है? What is bleeding in the brain? दिमाग में रक्तस्राव (Hemorrhage in the brain) को इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी कहा जाता है। रक्तस्राव मस्तिष्क ऊतक और खोपड़ी के बीच या मस्तिष्क ऊतक के भीतर हो सकता है।

Apollo अस्पताल, हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, "दिमाग में एक तरफ रक्तस्राव (ब्लीडिंग) प्रभावित हिस्से में सूजन पैदा कर सकता है, और मस्तिष्क के बीच के भाग पर दबाव डाल सकता है, जिससे विपरीत दिशा में खिसकाव (मिडलाइन का) हो सकता है। इससे न केवल प्रभावित बल्कि गैर-प्रभावित तरफ भी दिमाग की संरचनाओं पर दबाव पड़ता है। यह दिमाग में रक्तस्राव की एक गंभीर जटिलता है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह जटिलता एक आपात स्थिति है। उन्होंने कहा, "मरीज की जान बचाने के साथ-साथ विकलांगता को रोकने के लिए तत्काल सर्जरी की जरूरत होती है।" क्या दिमाग में रक्तस्राव आम है? Are bleeding in the brain common? गिरने या सिर पर चोट लगने के बाद दिमाग में रक्तस्राव आम है। यह उन लोगों में भी आम है जिनका उच्च रक्तचाप नियंत्रित नहीं है।



यह नहीं पढ़ें-Sadhguru Jaggi Vasudev की शानदार सेहत का राज , इन चीजों से करते हैं सुबह की शुरुआत

दिमाग में रक्तस्राव कारण Causes of bleeding in the brain विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कारण ज्यादातर चोट या सिर में चोट लगना होता है। "अन्य कारणों में सिर में चोट, मस्तिष्क में रुकावट (क्लॉट्स), ब्रेन ट्यूमर जैसे ग्लियोमा, मेटास्टेसिस (शरीर के अन्य हिस्सों से मस्तिष्क में कैंसर का फैलना) और मस्तिष्क संक्रमण शामिल हो सकते हैं।" डॉ सुधीर कुमार ने इंडिया टुडे को बताया।

क्या यह जानलेवा हो सकता है? Can this be fatal?

हां। यह मरीज की जान ले सकता है और यहां तक कि विकलांगता भी पैदा कर सकता है। एक बार दिमागी कोशिकाएं मर जाती हैं, तो वे वापस नहीं आतीं। क्षति गंभीर हो सकती है और शारीरिक, मानसिक और कार्यात्मक अक्षमता का कारण बन सकती है।

लक्षण सद्गुरु के मामले में, दिमाग में रक्तस्राव का मुख्य लक्षण सिरदर्द था। विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक होने वाले तेज सिरदर्द की जांच कराना जरूरी है। दिमाग में रक्तस्राव के अन्य लक्षणों में चेहरे, हाथ या पैर में अचानक झुनझुनी, कमजोरी, सुन्न होना या लकवा शामिल है