Study on dengue : हड्डी तोड़ बुखार के नाम से फेमस डेंगू हो सकता है कोविड से भी खतरनाक

हृदय की सेहत लिए के बरते डेंगू से सावधानी Be cautious of dengue for your heart’s health कोविड-19 के प्रकोप के साथ इसके शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों का जिक्र किया गया है। शोध में पाया गया कि कोविड-19 रोग हृदय स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है। इस अध्ययन में बताया गया है कि डेंगू की बीमारी कोविड से भी अधिक आपके हृदय के लिए हानिकारक हो सकती है।

सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने डेंगू से होने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन किया है। उन्होंने देखा कि डेंगू (Dengue) संक्रमण के बाद लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए डेंगू के बाद हृदय की सेहत को ध्यान से देखने की जरूरत है।

डेंगू को लेकर क्या कहता है अध्ययन What does the study say about dengue? इस अध्ययन का उद्देश्य था कि सिंगापुर में जुलाई 2021 से अक्तूबर 2022 के बीच डेंगू से पीड़ित 11,707 और कोविड से पीड़ित 1,248,326 रोगियों की परीक्षण किया जाए। इस अध्ययन में प्रतिभागियों की संक्रमण के 300 दिन बाद तक स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी की गई। यह अध्ययन ने खोजा कि डेंगू कई तरीके से शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कई मामलों में गंभीर डेंगू के कारण लिवर को नुकसान पहुंच सकता है, इसके साथ ही मायोकार्डाइटिस और तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी देखी गई हैं।