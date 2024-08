अमेरिका में तेजी से फैलता Triple E Virus, ले चुका है एक व्यक्ति की जान, आप भी हो जाए सतर्क

न्यू हैम्पशायर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज (DHHS) ने एक बयान जारी किया, जिसमें बताया कि ट्रिपल ई वायरस (Triple E Virus) से जान गंवाने वाले मरीज की पहचान हैम्पस्टीड टाउन के एक वयस्क के रूप में की गई है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उसकी जान बच नहीं सकी।

क्या है अमेरिका में फैल रहा ट्रिपल ई वायरस What is the Triple E virus spreading in America? ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस (ईईईवी) को 1938 में सबसे पहले मैसाचुसेट्स में घोड़ों में पहचाना गया था। यह वायरस इंसान के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। जिसके बाद दिमाग में सूजन होता है और यही सूजन बढ़ने के बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह एक संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलने वाले वायरस के कारण होता है।

यह है इस Triple E Virus के फैलने वाला मुख्य वाहक मच्छर This is the main carrier mosquito that spreads this Triple E Virus काली पूंछ वाला मच्छर वायरस का मुख्य वाहक मुख्य रूप से पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन में पाया जाता है। येल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट वेरिटी हिल ने कहा कि इसका कारण कई अलग-अलग पक्षी प्रजातियों और मच्छरों की जटिल पारिस्थितिकी है। जो प्रजनन के लिए वृक्षीय दलदलों पर निर्भर हैं।

15 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग Triple E Virus से ज्यादा संक्रमित People below 15 years of age and above 50 years of age are more infected with Triple E Virus एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वायरस 15 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्तियों में ज्यादा फैलता है। रिपोर्ट में सामने आया है कि इस वायरस से संक्रमित लोगों में से 30 फीसदी व्यक्ति अपनी जान गंवा देते हैं। बताया जाता है कि वर्तमान में इस वायरस का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करने के लिए कीट निवारक का इस्तेमाल करने, बाहर सुरक्षात्मक कपड़े पहनने और घरों के आसपास जमा पानी को खत्म करने की सलाह देते हैं।