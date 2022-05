World Dengue Day: ये तीन मच्छर सबसे ज्यादा फैलाते हैं बीमारियों को, जानें इनसे कैसे करें बचाव

World Dengue Day: डेंगू ये बीमारी रह-रह कर लोगों का जीना दुश्वार कर देती है, जानिए कि डेंगू के ये तीन प्रकार के मच्छर सबसे ज्यादा फैलाते हैं डेंगू के जैसे कई सारी बीमारियों और किस प्रकार से कर सकते हैं खुद का बचाव।

World Dengue Day: डेंगू की बीमारी का यदि तुरंत इलाज नहीं कराया जाता है, तो ये धीरे-धीरे मौत का कारण भी बन जाती है। ऐसे में इस बीमारी से खुद का बचाव करने कि बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है। मच्छरों की यही प्रजातियां कम से कम साल भर जिंदा रह सकती हैं, वहीं इनसे न केवल मनुष्य चपेट में आते हैं बल्कि ये अपने चपेट में जानवरों को भी ले लेते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगें कि कैसे इन मच्छरों कि प्रजाति की पहचान कर सकते हैं।

जानिए इन तीन मच्छर के बारे में।

these three mosquitoes spread the most diseases, know its precautions