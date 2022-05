Health Tips: गर्मियों के मौसम में पीरियड्स के समय अनदेखा न करें इन 4 हाईजीन टिप्स को, जानिए

Health Tips: गर्मियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती ही रहती है, ऐसे में वेजाइनल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जानिए इन हाइजीन टिप्स के बारे में।

Health Tips: गर्मियों के मौसम में अक्सर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है, ऐसे में यदि पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाए तो स्वास्थ्य को अनेकों समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसम में पीरियड्स होने पर इनेफ्क्शन का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जानिए कि इस मौसम में कैसे अपने इंटीमेट हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती जाएं।

never ignore these hygiene tips during periods in summer