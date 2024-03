अनियंत्रित High blood pressure कर रहा है किडनी खराब! जानें कैसे

World Kidney Day : भारत में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किडनी खराब होने का खतरा रहता है.

Uncontrolled high blood pressure is damaging the kidneys! know how