Uric Acid Reducing Foods : यूरिक एसिड को तुरंत कम करते हैं ये फूड, ज्वाइंट्स पेन में क्या खाएं- क्या नहीं

Uric Acid Reducing Foods naturally:यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण ही जोड़ों में दर्द, पैरों में चटक और घुटनों में दिक्कत होती है। चलिए जानें इसे कम कैसे करें।

यूरिक एसिड का बढ़ना अगर कंट्रोल न हो तो ये किडनी फ्ल्योर तक का कारण बन जाता है। गठिया का कारण भी यूरिक एसिड का बढ़ना ही होता है। तो चलिए आपको बताएं कि यूरिक एसिड को कम आसानी से नेचुरली कैसे करें और इस बीमारी में क्या न खाएं।

Foods reduce uric acid: what to eat when there is joint pain - what not