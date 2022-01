Keto shop benefits: जानें क्या है कीटो सोप

आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे की आखिर क्या है कीटो सोप ,और कैसे है ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद।

कीटो सोप शरीर के फंगल और यीस्ट इन्फेक्शन के उपचार में मदद करती है। यह दवा उस समूह से संबंधित है जिसे एजोल एंटीफंगल के रूप में जाना जाता है। यह साबुन, फंगल सेल्स को घेरने वाली मेमब्रेन्स के उत्पादन को बाधित करके विभिन्न प्रकार के फंगी के विकास को रोकता है। कीटो सोप का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अधिकतम लाभ पाने के लिए, इस दवा का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, इससे आपकी स्थिति जल्दी ठीक नहीं होगी और इससे केवल साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक दवा का इस्तेमाल न करें और अगर इलाज के 2 से 4 सप्ताह के बाद भी आपकी स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो डॉक्टर को बताएं।

Use of keto shop and its benefits