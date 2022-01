Health Tips: आइए जानते हैं कोविड -19 मरीजों के इलाज में पीपीई क्यों जरूरी है?

Health Tips: पूरा विश्व और देश में कोरोनावायरस महामारी की तीसरी लहर अब फिर से फैल रहा है। स्वास्थ्य सेवा में, पीपीई अभी भी COVID-19 रोगियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके कई कारण हैं। COVID-19 से बचाव के लिए पीपीई पहनना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका है।

Health Tips: पूरा विश्व और देश कोरोनावायरस महामारी की तीसरी लहर अब फिर से फैल रहा है। इसमें लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। फेस मास्क और दस्ताना का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। मास्क अभी भी जनता में सबसे महत्वपूर्ण पीपीई है। लेकिन स्वास्थ्य सेवा में, पीपीई अभी भी COVID-19 रोगियों के उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके कई कारण हैं। पीपीई पहनकर, ये स्वास्थ्य कर्मी अपने रोगियों को वायरस के संचरण को रोकते है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य कर्मियों COVID-19 से संक्रमित न हों। पीपीई पहनना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है।

