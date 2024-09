PCOD से परेशान महिलाओं के काम आएगा ये देशी नुस्खा, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

इस स्थिति को सुधारने के लिए महिलाएं अक्सर हार्मोनल दवाओं का सहारा लेती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए, हार्मोन को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक उपचारों का चयन करना अधिक उचित है। घरेलू उपाय वजन बढ़ाने, मूड स्विंग, अनिद्रा और अवसाद जैसे लक्षणों को उत्पन्न नहीं करते हैं।

पीसीओडी में होने वाली समस्याएं Problems that occur in PCOD पीसीओएस (PCOD) से ग्रसित महिलाओं में अनियमित पीरियड, बांझपन, हर्सुटिज्म, मूड स्विंग, मुंहासे, अवसाद, मोटापा और हाई एण्ड्रोजन जैसी कई गंभीर परेशानियां होने लगती है और महिला परेशान रहने लगती है।

पीसीओएस को दूर करने के देशी नुस्खें Home remedies to get rid of PCOS मेथी (Fenugreek) मेथी, जो फाइटोएस्ट्रोजेन और आइसोफ्लेवोन्स से समृद्ध है, एस्ट्रोजन के स्तर को कम करने में सहायक होती है और एंडोमेट्रियम के स्वास्थ्य को सुधारती है, जिससे पीरियड के दौरान रक्त प्रवाह में सुधार होता है। इसके अलावा, यह अतिरिक्त शुगर और इंसुलिन के स्तर में वृद्धि को नियंत्रित करने में भी मदद करती है।

गुड़ और हल्दी (Jaggery and Turmeric) हल्दी कफ को कम करती है जिससे ब्लॉक चैनल को साफ करने में मदद मिलती है। गुड़ वजन कंट्रोल करने में कारगर है। देशी नुस्खें कैसे बनाएं How to make Desi remedies एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच तिल, 1 छोटा टुकड़ा गुड़ (लगभग 5 ग्राम) और 1 चम्मच हल्दी डालें। इसे मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक उबालें। बाद में इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। यदि आपका वजन ज्यादा है, तो आप इसमें आधा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

कब करना चाहिए इसका उपयोग When should it be used यदि आपके मासिक धर्म में 3 महीने या उससे अधिक की देरी हो रही है, तो इस चाय का सेवन प्रतिदिन सुबह 12 सप्ताह तक करें। यदि आपके पीरियड्स में 1-2 महीने की देरी है, तो इसे अपने पीरियड्स के आने से 2 सप्ताह पहले से लेना प्रारंभ करें, जब तक कि आपके पीरियड्स न आ जाएं। यदि आपके पीरियड्स में 15-25 दिन की देरी हो रही है, तो इसे अपने पीरियड्स के आने से ठीक एक सप्ताह पहले से लेना शुरू करें, जब तक कि आपके पीरियड्स न आ जाएं।