धीरे-धीरे गायब हो रहा है Y Chromosome, क्या पुरुषों का वजूद खत्म हो जाएगा?

‘प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस’ पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि ऐसे में यदि कोई नया जीन विकसित नहीं हुआ तो पुरुष प्रजाति ही विलुप्त हो सकती है। शोध में बताया, पहले पूर्वी यूरोप के मोल वोल और जापान के स्पाइनी चूहों की प्रजाति वाई क्रोमोसोम (Y Chromosome) खो चुकी हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि यह प्रजाति अभी मौजूद है।

क्या है वाई क्रोमोसोम What is the Y Chromosome वाई क्रोमोसोम (Y Chromosome) एक प्रकार का गुणसूत्र होता है, जो पुरुषों के लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। यह पुरुषों के शरीर में होता है और एक पुरुष की जीन संरचना में यह एक्स क्रोमोसोम (X Chromosome) के साथ काम करता है। वाइ क्रोमोसोम से पुरुषों में विशेष लक्षण और शारीरिक विशेषताएं विकसित होती हैं। महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष के शरीर में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है।