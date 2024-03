इस फेमस एक्टर का 27 साल की उम्र में हुआ निधन, बाइक एक्सीडेंट में गई जान

प्रवक्ता ने की चांस पेर्डोमो के निधन की पुष्टि

कब और कहां हुआ चांस पेर्डोमो का एक्सीडेंट?

चांस पेर्डोमो के प्रवक्ता ने बयान जारी कर चांस के निधन की खबर की पुष्टि की है। प्रवक्ता ने कहा, "भारी मन से बताना पड़ रहा है कि एक बाइक एक्सीडेंट में चांस पेर्डोमो का असामयिक निधन हो गया है। अधिकारियों ने बताया है कि इस एक्सीडेंट में कोई दूसरा शख्स शामिल नहीं था।"प्रवक्ता ने आगे कहा, "चांस पेर्डोमो के परिवार की गोपनीयता की इच्छा का सम्मान करें। उन्होंने अपना प्यारा बेटा खोया है और इसका शोक मना रहे हैं।"चांस पेर्डोमो का निधन 30 मार्च को बाइक एक्सीडेंट में हुआ। लेकिन ये एक्सीडेंट कहां हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।बता दें कि चांस पेर्डोमो ने आफ्टर वी फॉल (After We Fall), जेन वी (Gen V) और चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना (Chilling Adventures of Sabrina) जैसे पॉपुलर टीवी शोज किए हैं।