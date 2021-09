अपने हमशक्ल को देख खुद चौंक गए The Rock, Doppelganger को Dwayne Johnson ने बताया खुद से बेहतर, देखें फोटो

ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के कई लोग होते है। वहीं हमारे फेवरेट सेलेब्स की शक्ल जैसे कई लोग मिल जाते है, वहीं आज के इस सोशल मीडिया के दौर में सेलेब्स के जैसे दिखने वाले लोग को खोजना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वह लोग खुद ही वायरल हो जाते है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटीज से खुद को मिलता जुलता बताने वाले लोग काफी मिल जाते है, लेकिन वो इतना मेल नहीं खाते जितना की वो लोग जो बिना किसी प्रचार प्रसार के वायरल होते है और तो और उनकी तुलना भी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योकिं वो हूबहू सेलेब्स जैसे दिखते है। वहीं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी द रॉक यानी की ड्वेन जॉनसन को कौन नहीं जानता। ड्वेन जॉनसन एक ग्लोबल स्टार हैं जिनकी फैन फॉलिंगि पूरी दुनिया में है। वहीं भारत में भी इनके फैंस कम नहीं है। ड्वेन जॉनसन के डॉपलगैंगर एक पुलिस अधिकारी है जो हुबाहू ड्वेन जैसे दिखते है। अलबामा के पुलिस अधिकारी एरिक फील्ड्स को देख खुद ड्वेन भी चौंक गए और उन्होंने खुद इस बात को माना है कि वह हूबहू उनके जैसे ही दिखते हैं।

दरअसल, अलबामा के पुलिस अधिकारी एरिक फील्ड्स की फोटो सब मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस द्वारा फेसबुक पर की गई थी, जिसके बाद लोग इस फोटो में मौजूद पुलिस ऑफिसर की ड्वेन से तुलना करने लगे और देखते ही देखते ये फोटो खूब वायरल हो गई। वहीं इस बात ने तूल तब पकड़ा जब एक शख्स एरिक फील्ड्स के पास गया और उनसे बोला की वो ड्वेन जॉनसन जैसे दिखते है और उस व्यक्ति ने उनसे फोटो किल्क करवाने का अनुरोध किया। सब मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस द्वारा लिखा गया कि यह व्यक्ति हाल ही में हमारे सार्जेंट मेसन के पास गए और उन्हें कहने लगा कि वो हमारे डिप्टी लेफ्टिनेंट एरिक फील्ड्स से मिलना चाहता है, जो लोग कहते हैं कि वह "द रॉक" जैसा दिखता है। जिसके बाद वो फील्ड्स से मिला और उसे देख फील्ड्स भी काफी खुश हुए थे।

ये पोस्ट देखते ही देखते इतना वायरल हो गया कि खुद ड्वेन जॉनसन का ध्यान इस पोस्ट ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वहीं एक लीडिंग न्यूज आउटलेट ने ड्वेन और फील्ड्स का कोलाज बनाकर पोस्ट कर दिया, जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए ड्वेन ने कहा कि पुलिस अधिकारी उनसे "बहुत अच्छा" है। पोस्ट को रिट्वीट करते द रॉक लिखते है कि "वाह। लेफ्ट ओर का व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। सेफ रहना भाई और आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। एक दिन हम Teramana पीएंगे और मुझे आपकी सभी "रॉक कहानियां" सुननी हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास ढ़ेरों कहानियां होंगी।

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW