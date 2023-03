पिता बनने वाले हैं 'हैरी पॉटर' फेम डैनियल रैडक्लिफ, वाइफ एरिन डार्के की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए वायरल हो रही तस्वीरें

Published: Mar 26, 2023 03:05:25 pm Submitted by: Archana Keshri

Daniel Radcliffe to Become Father Soon: 'हैरी पॉटर' स्टार डैनियल रैडक्लिफ पिता बनने वाले हैं। एक्टर की पत्नी एरिन डार्के अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हैं। हाल ही में पैपराजी ने उन्हें बेबी बंप के साथ स्पॉट किया, जब कपल न्यूयॉर्क में वॉक के लिए निकला था।

Harry Potter Fame Actor Daniel Radcliffe expecting first baby with wife Erin Darke

Daniel Radcliffe to Become Father Soon: कुछ किरदार ऐसे होते है जो लोगों के जहन में हमेशा के लिए उतर जाते हैं और ऐसा ही एक किरदार है हैरी पॉटर जो सभी को अच्छे से याद होगा। यह हैरी पॉटर अब बहुत बड़े हो गए हैं और इतने बड़े की वो अब पिता बनने वाले हैं। जी हां, हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाले एक्टर डैनियल रैडक्लिफ की पत्नी एरिन डार्के अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हैं। हाल ही में एरिन और डैनियल को न्यूयॉर्क में वॉक के दौरान स्पॉट किया गया। कपल वॉक करने के लिए बाहर निकला था, जिस दौरान पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया।