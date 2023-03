Oscars 2023: ऑस्कर में ग्लोबल स्टार रिहाना ने स्टेज पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, बोल्ड अंदाज देख इंप्रेस हुए लोग

Oscars 2023: ऑस्कर अवॉर्ड शो में वर्ल्ड वाइड सिंगर रिहाना ने शैंपेन कारपेट पर अपने जलवे बिखेरे हैं। वह अवॉर्ड फंक्शन में बेहद शानदार अंदाज में नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अलग-अलग पोज दिया।

Oscars 2023: Pregnant Rihanna shows off baby bump in leather on the Oscars champagne carpet