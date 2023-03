Oscars 2023: ऑस्कर में भारत का जलवा, दीपिका पादुकोण, नाटू-नाटू और द एलिफेंट व्हिस्परर्स ने लूटी महफिल

Oscars 2023: ऑस्कर 2023 भारतीयों के लिए नई खुशखबरी लेकर आया। भारत की शॉर्ट फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स'को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया। तो वहीं, फिल्म 'आरआरआर' के 'नाटू नाटू' सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीत कर दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया।

India shines bright at Oscars 2023: What Naatu Naatu, The Elephant Whisperers and a luminous Deepika Padukone achieved at Academy Awards