कॉमेडियन केन शिमूरा का निधन, कोरोना वायरस ने ली पहले जापानी सेलेब्रिटी की जान

कोरोना वायरण ने दुनियाभर में कोहराम मचा रखा है। चीन से शुरू हुई इस महामारी ने दुनिया में कई लोगों की जान ले चुकी है। जापान के 70 वर्षीय कॉमेडियन केन शिमूरा का भी निधन हो गया। जापान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शिमूरा देश के सबसे बेस्ट कॉमेडियन्स में से एक थे। उनके कॅरियर की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। उनको 20 मार्च को बुखार और निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 23 मार्च को उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वे पहले जापानी सेलेब्रिटी थे, जिन्हें कोरोना से संक्रमित पाया गया था। वे पहले जापानी सेलेब्रिटी हैं जिनकी जान इस वायरस ने ले ली है।

अपनी कॉमेडी के दम पर उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में जापानी मनोरंजन जगत में राज किया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

