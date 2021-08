दुनिया की सबसे अमीर फीमेल म्यूजिशियन बनीं रिहाना, म्यूजिक नहीं, यहां से आती है अरबों की कमाई

मुंबई। इस साल की शुरूआत में भारत में हुए किसान आंदोलन को सपोर्ट कर सुर्खियों में आई पॉप स्टार रिहाना को दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन घोषित किया गया है। फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही रिहाना को बिलियनेयर बताया है। मैगजीन के अनुसार, उनकी नेट वर्थ 1.7 बिलियन डॉलर बताई गई है। खास बात ये है कि उनकी सबसे ज्यादा कमाई का जरिया संगीत नहीं होकर उनकी कॉस्मेटिक्स लाइन है।

been 3 mins of thinking of a caption...

I ain’t got shit to say 🥴🧡 pic.twitter.com/OYK6gqedQH — Rihanna (@rihanna) June 2, 2021

I KNOOOOWWW y’all didn’t think we were done with Gloss Bomb right?!!!



🥵 @fentybeauty we back at it with this new #GLOSSBOMBHEAT for juicy, glossy, plumped up lips. Grab it now at https://t.co/Gr3OPNUbFC, @sephora, @bootsuk & @harveynichols 🔥 pic.twitter.com/bkY7WRReow — Rihanna (@rihanna) June 24, 2021

ये है कमाई का मुख्य जरिया

फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही 1.7 बिलियन डॉलर की नेट वर्थ के साथ रिहाना को दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन बताया है। हालांकि पहले नंबर पर ओफ्रा विनफ्रे सबसे अमीर महिला एंटरटेनर हैं। मैगजीन के अनुसार, रिहाना के 1.7 बिलियन नेट वर्थ में से करीब 1.4 बिलियन फेंटी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लाइन से आता है। सिंगर की शेष कमाई उनकी अंडरगारमेंट की कंपनी सेवेज एक्स फेंटी लिंगरी से आता है। कमाई का बाकी हिस्सा म्यूजिक वर्ल्ड से आता है।

यह भी पढ़ें : Rihanna ने गले में गणेश का पेंडेंट पहन शेयर किया टॉपलेस फोटो, केंद्रीय मंत्री बोले- ये हमारे धैर्य की परीक्षा

The way y’all skin bout to be litty! I hate taking too long for zoom meetings and dem early FaceTimes 😜!! Get into this new @fentybeauty #EazeDrop Blurring Skin Tint for that instantly smooth, blurred skin. pic.twitter.com/HeULlwfT1y — Rihanna (@rihanna) March 26, 2021

इस कारण बिकते हैं रिहाना के ब्यूटी प्रोडक्ट्स

ब्यूटी कंपनी फेंटी ब्यूटी में रिहाना की करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस कंपनी को 2017 में लॉन्च किया गया था। इस ब्यूटी ब्रांड के मार्फत 50 स्किन टोन के फाउंडेशन की रेंज उपलब्ध करवाई जाती है। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह हर तरह के स्किन टोन की महिलाओं के लिए प्रोडक्ट उपलब्धता है। इस बारे में ब्ल्यूस्टॉक एडवाइर्जस की कोफाउंडर शेनन कोइने का कहना है कि कई महिलाओं को लगता है कि उनकी स्कीन टोन के अनुसार ब्यूटी लाइंस उपलब्ध नहीं हैं। इनमें लाइट, मीडियम, मीडियम डॉर्क और डॉर्क टोन शामिल हैं। हम जानते हैं कि ये रियलिटी नहीं है। इस ब्रांड ने अलग तरह के लोगों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स जरूरतों को पूरा किया।

touch dat BUTTA baby.



one thing bout #BUTTADROP , it’s gon give what’s its s’pose to gave!!! pic.twitter.com/Ftctaiduot — Rihanna (@rihanna) May 11, 2021

सोशल मीडिया पर है अरबों फॉलोअर्स

रिहाना के नाम एक और उपलब्धि है। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या अरबों में है। उनके इंस्टाग्राम पर 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं जबकि ट्विटर पर 102.5 मिलियन। ऐसा करने वाली वह सबसे सफल ब्यूटी बिजनेसवूमन हैं। रिहाना को सोशल मीडिया हैंडल से भी कमाई होती है।

गौरतलब है कि रिहाना ने 17 वर्ष की आयु से अपना करियर शुरू किया था। 2007 में उनका एलबम 'गुड गर्ल गॉन बैड' ने म्यूजिक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। इससे वे दुनियाभर में पॉपुलर हो गई थीं। उनके लोकप्रिय म्यूजिम एलबम में 'ऑफ द सन' और 'अ गर्ल लाइक मी' है। म्यूजिक की इस सफर में रिहाना ने कई बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड और ग्रैमी अवॉर्ड अपने नाम किए हैं।

यह भी पढ़ें : रिहाना को पॉर्न स्टार कहना Kangana को पड़ा भारी, ट्रोलर्स ने शेयर की एक्ट्रेस की बिकनी-इंटीमेट सीन्स की तस्वीरें

कंगना ने लगाया था ट्वीट के बदले करोड़ों लेने का आरोप

फरवरी 2021 में, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करने को लेकर रिहाना पर बड़ा आरोप लगाया था। एक टीवी इंटरव्यू में कंगना ने आरोप लगाया कि,'ये देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश है। रिहाना ने कोरोना महामारी को लेकर नहीं बोला, अमरीका में कैपिटोल हिल हिंसा पर नहीं बोला और एक दिन उठती हैं और किसानों के बारे में ट्वीट करती हैं। उनहोंने इसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए चार्ज किए होंगे। ये पैसा उन्हें कहां से मिल रहा है?